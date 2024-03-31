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Giriş Tarihi: 31.3.2024 01:26 Son Güncelleme: 31.3.2024 01:30

Bingöl'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA
Bingöl’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü

Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan bebek, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı.

Araçlardaki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Bingöl'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü
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