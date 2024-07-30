Bingöl’de husumetli aileler barış yemeğinde buluştu

Vali Usta, yaptığı konuşmada iki aile arasındaki birlik ve beraberliğin, huzur ve güvenin tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Her iki aile mensuplarının bir araya geldiği ve bizleri de sofralarında misafir ettikleri bu son derece anlamlı buluşma için teşekkür ediyorum. Bu sofra etrafında bir araya geldiğimiz gibi bundan sonra da daha nice sağlıklı ve huzurlu günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum. 'Bütün müminler kardeştir' ilkesi ayeti kerimeyle sabittir. Dolayısıyla bu emir doğrultusunda hareket etmek bizim temel düsturumuz olmalıdır. Etrafımızdaki insanları üzmeden, kırmadan, onlara herhangi bir zarar vermeden yaşamalı, onların derdine ve sıkıntısına çare bulmak için seferber olmalıyız," dedi. Program, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından yapılan barış duasıyla sona erdi. Toplantıya Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçe protokolü ve Zoroğlan ve Çağlayan ailelerinin üyeleri katıldı.