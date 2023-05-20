Bingöl’de ilk kurayla TOGG sahibine teslim edildi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, teknoloji harikası ve ileri teknolojik özellikleriyle tanınan bir araç olarak dikkat çekti. Aracın ilk sahibi Bingöl'deki iş adamı Ahmet Kalkan oldu. Oltu siyah rengindeki TOGG T10X, yapılan çekilişte Ahmet Kalkan'a teslim edildi. Ahmet Kalkan, aracını Diyarbakır'da teslim alırken, halk arasında büyük bir ilgi gördüğünü ve yolda birçok kişinin durup aracı incelediğini ifade etti.

Kurada ilk 10'a giren Ahmet Kalkan, aracıyla Bingöl sokaklarında tur atarak deneyimledi. Çekiliş sonucunda kazanacağına inanmadığını ancak kazananlar arasında yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Aracın kendisini etkilediğini ve beklediğinden daha iyi bir araçla karşılaştığını belirten Kalkan, halkın ilgisinin de yoğun olduğunu dile getirdi. Diyarbakır'dan Bingöl'e kadar büyük bir merakla karşılaştıklarını ve insanların araçlarını durdurarak incelemek istediklerini belirtti. Kalkan, merakları gidermek için her yerde durarak insanlara bilgi verdiklerini aktardı.

Ahmet Kalkan, TOGG'u Avrupa araçlarına tercih ettiğini ve ülkedeki herkesin bu ileri teknolojiye sahip araca sahip olmasını umduğunu ifade etti. Aracın beklentilerinin üzerinde olduğunu ve gerçekten "akıllı araç" terimini hak ettiğini düşündüğünü belirtti. Kalkan, aracın yol tutuşu ve konforundan oldukça etkilendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Ayrıca, bu kadar uygun fiyatla bu kadar konforlu bir aracın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve Avrupa arabalarının tercih edilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Ahmet Kalkan, "Teşekkürlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TOGG'un yapımında emeği geçen herkese, TOGG yönetimine, mühendislerine ve işçilerine iletti. Ayrıca, 'Devrim Arabasını engellediler ama TOGG devrimini gerçekleştirdiler' " şeklinde konuştu.