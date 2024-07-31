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Giriş Tarihi: 31.7.2024 18:57 Son Güncelleme: 31.7.2024 20:06

Bingöl'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Bingöl'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar, Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İkindi namazının ardından, Hamas lideri Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk tarafından dua edildi. Namaz sonrası cami çıkışında toplanan vatandaşlar, "Şehitlerin izzeti diriltiyor ümmeti, Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Grup adına konuşan Sadullah Arpa, Filistin meselesinin sadece bir toprak meselesi olmadığını belirtti. Arpa, "Filistin, bütün Müslümanların sorumluluğunda olan bir davadır. Şehit haberini aldığımız Heniyye, bir avuç mücahit arkadaşlarıyla 10 aydır dünyanın süper güçleriyle ellerinde doğru düzgün silah olmadan büyük bir mücadele veriyor. Onlar 10 aydır direniyor ve hepimiz adına o cepheyi koruyorlar. Cephenin sorumluluğu sadece onların sırtında değil, hepimizin sırtında" dedi.

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Bingöl'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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