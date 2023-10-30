Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de jandarma komandolar dualarla Gabar'a uğurlandı
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:57 Son Güncelleme: 30.10.2023 13:27

Bingöl'de jandarma komandolar dualarla Gabar'a uğurlandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'ndaki petrol kuyusunun güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen Jandarma komandolar dualarla uğurlandı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğ General Bilgihan Yeşilyurt konuşmalar yaptı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de jandarma komandolar dualarla Gabar’a uğurlandı

Vali Ahmet Hamdi Usta, Jandarma komandolarını coşkuyla kutlarken aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik ve asayiş ortamını sağlamak için verdikleri fedakarlıklara vurgu yaptı. Vali Usta, şunları söyledi: "Kahraman komandolarımız, ülkemizin varlığı, bütünlüğü, birliği için kahramanca çarpışıyorlar.

Türkiye'nin güvenlik ve asayişini sağlama konusundaki çabalarınıza minnettarız. Şimdi ekonomik açıdan önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Cudi'ye Gabar'a gidiyorsunuz ve gravitesi yüksek bir petrol kaynağı buldunuz.

Bu kaynağı çıkartarak ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaksınız. Bu, cari açığımızı azaltacak ve Türkiye'nin önünü daha da açacak. Güvenlik konusunda olduğu gibi, ekonomik görevinizde de size güveniyoruz."

İl Jandarma Komutanı Tuğ General Bilgihan Yeşilyurt ise şunları söyledi: "Jandarma teşkilatı olarak terörle mücadele ve diğer görevlerde canla başla çalışıyoruz. Şimdi de tarihi bir göreve çıkıyorsunuz ve şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için yola çıkıyorsunuz."

Törene Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak ve Jandarma komandolarının yakınları da katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya tepki çığ gibi! Evinin önünde protesto edildi: Bize ölüm getiriyor!
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Fred için daha önce uyarmıştım!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabında tarihi mesajlar: Hiçbir emperyalist güç engelleyemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Avrupa’nın kalbinde terör propagandası! Cumhuriyet’in 100. Yıl konserine saldırı girişimi!
İsrail Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyor! O görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Bakan açıkladı! Çay üreticilerine ödemeler yarın hesaplarda
Filistinliler bu dünyadan olamaz, Avatar falan olmalılar
Türkiye kendi mikro reaktörlerini yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de jandarma komandolar dualarla Gabar'a uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA