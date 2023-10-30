Bingöl’de jandarma komandolar dualarla Gabar’a uğurlandı

Vali Ahmet Hamdi Usta, Jandarma komandolarını coşkuyla kutlarken aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik ve asayiş ortamını sağlamak için verdikleri fedakarlıklara vurgu yaptı. Vali Usta, şunları söyledi: "Kahraman komandolarımız, ülkemizin varlığı, bütünlüğü, birliği için kahramanca çarpışıyorlar.

Türkiye'nin güvenlik ve asayişini sağlama konusundaki çabalarınıza minnettarız. Şimdi ekonomik açıdan önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Cudi'ye Gabar'a gidiyorsunuz ve gravitesi yüksek bir petrol kaynağı buldunuz.

Bu kaynağı çıkartarak ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaksınız. Bu, cari açığımızı azaltacak ve Türkiye'nin önünü daha da açacak. Güvenlik konusunda olduğu gibi, ekonomik görevinizde de size güveniyoruz."

İl Jandarma Komutanı Tuğ General Bilgihan Yeşilyurt ise şunları söyledi: "Jandarma teşkilatı olarak terörle mücadele ve diğer görevlerde canla başla çalışıyoruz. Şimdi de tarihi bir göreve çıkıyorsunuz ve şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için yola çıkıyorsunuz."

Törene Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak ve Jandarma komandolarının yakınları da katıldı.