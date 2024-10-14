Bingöl’de jandarma operasyonu: Uyuşturucu ve aranan şüpheliler yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konuldu.Operasyon kapsamında 304.06 gram kubar esrar, 189 gram toz esrar, 1 gram kokain, 2.49 gram kenevir tohumu, 70 kök kenevir bitkisi ve 9 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, "Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Hırsızlık" suçundan arama kaydı olan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.