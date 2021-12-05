Bingöl’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı: "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına yönelik olarak Bingöl İli Solhan ilçesi kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; 04 Aralık 2021 tarihinde Solhan ilçesi kırsalında 4 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların suçta kullandıkları 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet sökücü demiri ile birlikte suçüstü yakalanmıştır. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."