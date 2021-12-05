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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:47 Son Güncelleme: 5.12.2021 13:48

Bingöl’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Bingöl’ün Solhan ilçesi kırsalında Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı: "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına yönelik olarak Bingöl İli Solhan ilçesi kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; 04 Aralık 2021 tarihinde Solhan ilçesi kırsalında 4 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların suçta kullandıkları 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet sökücü demiri ile birlikte suçüstü yakalanmıştır. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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Bingöl’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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