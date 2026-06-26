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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:55

Bingöl’de kamyon pikaba çarptı: 3 yaralı

Bingöl'ün merkez Yollu köyü Çayağzı mevkisinde kamyonun pikaba arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de kamyon pikaba çarptı: 3 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Bingöl merkez Yollu köyü Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AC 5937 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden 12 AU 859 plakalı pikaba arkadan çarptı. Kazada pikapta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla araçta sıkışan yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bingöl’de kamyon pikaba çarptı: 3 yaralı
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