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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:21

Bingöl'de korkunç olay: 15 yaşında katil oldu...

DHA
Bingöl’de korkunç olay: 15 yaşında katil oldu...

Bingöl'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde kendisine ait bahçede sırtından silahla vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan Teyfik Kaynar’ın (79) cinayet şüphelisi M.A. (15) isimli erkek çocuğu, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde Kaynar’ı kendisine hakaret ettiği iddiasıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran'da, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.
Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen M.A'nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti. M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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Bingöl'de korkunç olay: 15 yaşında katil oldu...
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