Bingöl’de otobüs ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Elazığ Karayolu, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 M 0034 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 27 ANE 765 plakalı kamyon çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.