Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:00

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

AA
Bingöl’de PKK’lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
Nereden nereye
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Erdoğan uyarmıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA