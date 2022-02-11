Bingöl’de rahatsızlanan kadına AFAD ve UMKE ile ulaşıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Derdiye Oba, geçirdiği beyin ameliyatının ardından rahatsızlandı.
Oba'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmayla UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Küçük mezrasına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hasta evinden sedye ile taşınarak tam paletli ambulansla ulaştırıldı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle Oba, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.