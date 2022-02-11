Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de rahatsızlanan kadına AFAD ve UMKE ile ulaşıldı
Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:06 Son Güncelleme: 11.2.2022 10:13

Bingöl’de rahatsızlanan kadına AFAD ve UMKE ile ulaşıldı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de rahatsızlanan kadına AFAD ve UMKE ile ulaşıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan 50 yaşındaki hasta kadın, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Derdiye Oba, geçirdiği beyin ameliyatının ardından rahatsızlandı.

Oba'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmayla UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Küçük mezrasına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hasta evinden sedye ile taşınarak tam paletli ambulansla ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle Oba, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Survivor kim elendi, kim gitti? İşte SMS oy sıralaması ile 9 Şubat Survivor All Star'da elenen isim! Acun Ilıcalı'nın açıklaması herkesi şok etti
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıtladı! Kripto para caiz mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de rahatsızlanan kadına AFAD ve UMKE ile ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA