Bingöl’de şampiyonluk coşkusu: 3.Lig’e çıkan 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan SABAH’a konuştu!

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 25. hafta karşılaşmasında 12 Bingölspor, Batman Kayraspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluğunu dün ilan etti, 3. Lig'e çıktı. Bingöl Şehir Stadyumu'nda 12 bin taraftarın izlediği karşılaşmaya hızlı başlayan 12Bingölspor, maçın 1. dakikasında kaptan Bilal Çebi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, takımın atak oyunu taraftarı mutlu etti. 90. dakikadan sonra tüm Bingöllüler, 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular sahada şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Şehirde ise gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlaması yapıldı. SABAH Gazetesi ise 12 Bingölspor Kulübü Başkanı Mehmet Engin Özturan ile şampiyonluk sonrası görüştü.

"HERKESLE KENETLENİNCE ŞAMPİYONLUK GELDİ"

İki yıl önce başkan olan 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, takımın 9 yıl aradan sonra 3. Lig'e çıkma başarısını ilk olarak şöyle anlattı: "İki yıl önce Bingölspor'u aldığımızda Bingölspor iyi yerlerde değildi. Hem maddi olarak hem şehir olarak bütünleşme bitmişti. İki yılda iyi transferler yaptık. Ama özellikle profesyonel liglerden futbolcuları kadromuza kattık. Bingöl halkını başarıya inandırdık, o şekilde başarı geldi. Sağ olsun sponsorlarımız da bize yardımcı oldu. İki senedir başarı için mücadele ediyoruz, geçen sene kıl payı ligi kaçırdık ama bu sene Allah bize nasip etti, başarılı olduk. Herkesle kenetlenince şampiyonluk geldi."

"BÜTÜN BİNGÖL GEÇ SAATLERE KADAR AYAKTAYDI"

3. Lig'e yükselme yolunda yapılanlara değinen Özturan, "Geçen sene yola Erhan Koç Hoca ile çıkmıştık. Bir-iki kötü maçtan sonra yollarımızı ayırdık. Yeni bir teknik direktörle anlaştık ama sene sonunda onunla da yollarımızı ayırmak zorunda kaldık ve Erhan Hoca ile yeniden devam ettik, son beş haftamızı onla ilerledik. Allah'tan iyi sonuçlar aldık. Erhan Hoca ile profesyonel liglerden olmak üzere iki senede toplam 17-18 transfer yaptık. Onlar da sağ olsun bize katkı sağladılar ve bu şekilde başarıyı elde ettik. Bu son maç değil, bir maçımız daha var. Ama rakiple aramızda 4 puan oldu. 4 puan olunca şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Maç sonrası inanılmaz bir duyguydu, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Daha önce hiç tarif edemeyeceğim ve yaşamadığımız bir duyguyu yaşadık. Bütün milletvekillerimiz, STK'lar, şehir dışından misafirlerimiz, futbolcu ailelerimiz ve Bingöl'ün hemen hemen hepsi oradaydı. Son düdükten sonra hepimiz sahaya atladık zaten. İnanılmaz mutlu olduk. Hayatımda ilk kez böyle bir duygu yaşıyorum. Kutlamalarımız dün geceye kadar sürdü. Bütün Bingöl geç saatlere kadar ayaktaydı." dedi.

"DÜNYADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM BİNGÖL"

Özturan sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluğu ve 3. Lig'e çıkışı tüm Bingöllülere ve herkese armağan ediyorum. Doya doya kutlasınlar, sevinsin, mutlu olsunlar. Kimseye rahatsızlık vermeden kendi mutluluğumuzu yaşayalım. 9 yıl aradan sonra 3. Lig'e çıktık, hasreti giderdik. Şehir de çok mutlu. Allah bize daha üst ligleri nasip eder inşallah. Haftaya Van deplasmanına gideceğiz. Ama maçın bir önemi kalmadı, şampiyonluğumuz kesinleşti. 3. Lig için konuşmak erken, şampiyonluğun tadını çıkaralım. Yönetimimizle oturup konuşacağız, devam edersek her zaman planlarımız Bingölspor'u 2. liglere ve 1. liglere taşımak. Bingölspor'un hakkı daha iyiler de olmak, daha ileride olmak. Eğer devam edersek hedefimiz 2. Lig olacak. Takımımıza gurur veren özelliği ise tabii ki dünyada bütün iller dahi en az gol yiyen takım olmamız. 25 maçta sadece yedi gol yedik, son maçta da gol yemezsek dünyada en az gol yiyen takım unvanını devam ettireceğiz. Bu da bizi inanın gururlandırıyor. Dünyada FİFA ve UEFA'nın tescillediği tüm takımlar arasında en az gol yiyen takımız şu an…"

"CEVDET YILMAZ'DAN 12 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM İÇİN SÖZ ALDIK"

Bingöl Şehir Stadyumu ile ilgili 7-8 ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yardımları ile görüştüklerinden söz eden Özturan, "Bingölspor'un stadı için onay verildi. Bugün siyasiler stattaydı, milletvekilleri konuşma yaptı. Cevdet Yılmaz Bey de uzaktan telefonla görüntülü bağlandı. 12 bin kişilik stat istiyoruz, onlar da stadyum için söz verdiler. Önümüzdeki süreçte stadyumun hızlı bir şekilde başlayacağından eminiz. O konuda verdikleri sözleri tutacaklarını da biliyoruz. Mevcut stadyum Bingöl'e yetmiyor. Bingöl'e yakışmıyor. Herkes gördü, zaten en yakın zamanda yeni bir stadımıza Allah nasip ederse başlanacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA 12 BİNGÖLSPOR 7 GOL ATTI

12Bingölspor, maçın 1. dakikasında kaptan Bilal Çebi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Ömer Faruk Can'ın golüyle 2-0 öne geçen yeşil beyazlı takım 36. dakikada Muhammed Serdar Yazıcı'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

40. dakikada Ömer Faruk Can'ın muhteşem golüyle 4-0 yaptı ve ilkyarı 12Bingölspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında 12 Bingölspor, 70. dakikada Bilal Çebi'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. 77. dakikada rakip takım oyuncusu Uğur Gülmez'in kendi kalesine attığı golle farkı 6-0'a taşınırken, 12 Bingölspor, 81. dakikada İliyaz Işık'ın attığı golle skoru 7-0'a taşıdı.