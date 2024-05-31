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Giriş Tarihi: 31.5.2024 10:47 Son Güncelleme: 31.5.2024 11:44

Bingöl'de şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir şantiyede bulunan konteynerde çıkan yangın sonucunda bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

ilçenin girişinde Abar Mahallesi yakınlarında yer alan bir şantiyedeki konteynerde gece saatlerinde meydana gelen olayda, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında konteynerde uyuyan iki işçiden biri, alevlerin içinden yaralı olarak kurtulmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, konteynerde bulunan 25 yaşındaki Gökhan Turan yaşamını yitirdi.

Yaralanan 22 yaşındaki Yusuf Aydın ise sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bingöl'de şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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