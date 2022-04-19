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Giriş Tarihi: 19.4.2022 22:17 Son Güncelleme: 19.4.2022 22:18

Bingöl’de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu 5 araç zarar gördü

DHA
Bingöl’de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu 5 araç zarar gördü

Bingöl’de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu öğrenci yurdunun çatısından uçan malzemeler 5 araca zarar verdi...

Bingöl'de akşam saatlerinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. İnönü Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan düşen malzemeler park halindeki 5 araçta hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda ve binada inceleme yaptı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralamanın olmadığını söyleyen İnönü Mahallesi Muhtarı Şemsettin Işık, "Mahallemizde bir doğa olayı yaşanmıştır. Öğrenci yurdunun çatısı esen rüzgardan dolayı uçmuş. Arkadaşların araçları park halindeyken iftar saatinde bu kaza meydana geldi. Şanslı olmamızın sebebi can kaybının olmamasıdır. Araçlar zarar gördü, devletimiz burada, itfaiye, zabıta, AFAD burada. Ne gerekiyorsa toparlayacağız Allah'ın izniyle" dedi.

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Bingöl’de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu 5 araç zarar gördü
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