Bingöl’de şiddetli rüzgar etkili oldu! Çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Olayda can kaybı ve yaralamanın olmadığını belirten merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Şemşettin Işık, "Mahallemizde bir doğa olayı yaşanmıştır. Mahallemizde bulunan bir yurdun çatısı esen rüzgardan dolayı uçmuş, arkadaşların araçları park halindeyken iftar saatinde bu kaza meydana geldi. Şanlı olmamızın sebebi can kaybının olmamasıdır. Araçlar zarar gördü, devletimiz burada. İtfaiye, zabıta, AFAD burada. Ne gerekiyorsa toparlayacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.