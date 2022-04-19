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Giriş Tarihi: 19.4.2022 21:48

Bingöl'de şiddetli rüzgar etkili oldu! Çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü

İHA
Bingöl’de şiddetli rüzgar etkili oldu! Çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü

Bingöl'de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir yurdun çatıları uçtu. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi.

Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi.

OTOMOBİLLER VE BİNALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Olayda can kaybı ve yaralamanın olmadığını belirten merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Şemşettin Işık, "Mahallemizde bir doğa olayı yaşanmıştır. Mahallemizde bulunan bir yurdun çatısı esen rüzgardan dolayı uçmuş, arkadaşların araçları park halindeyken iftar saatinde bu kaza meydana geldi. Şanlı olmamızın sebebi can kaybının olmamasıdır. Araçlar zarar gördü, devletimiz burada. İtfaiye, zabıta, AFAD burada. Ne gerekiyorsa toparlayacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Bingöl'de şiddetli rüzgar etkili oldu! Çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü
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