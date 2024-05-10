Fırında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

Bingöl Kültür Mahallesi'nde arkadaşının ekmek fırını ziyaret eden Bülent Oney, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Fırındakilerin olayı bildirilmesi üzerine, 112 Acil sağlık ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Bacağından ve kafasından aldığı mermilerle ağır yaralanan Bülent Oney, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Oney hayatını kaybetti. Şüpheli saldırganın yakalanması için Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki güvenlik kameraları kontrol ediliyor. Hayatını kaybeden Bülent Oney, otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.