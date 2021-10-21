Bingöl’de terör örgütüne ait 2 sığınak ve malzeme ele geçirildi

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen EREN- 4 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 sığınakta 7 tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasında şu açıklamalara yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen EREN - 4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınakta 7 adet tüp ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."