Bingöl’de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait 8 odalı bir sığınak tespit edilerek imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, 26 Eylül 2024 tarihinde Şehit J.Er Vedat ASLAN-07 operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında, terör örgütü PKK/KCK'nın geçmiş yıllarda kullandığı tespit edilen sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirildi.