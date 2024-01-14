Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de "teröre lanet" basın açıklaması düzenlendi
Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:09 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:21

Bingöl’de "teröre lanet" basın açıklaması düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan askerler için Bingöl'de düzenlenen "Terörü Lanet" basın açıklamasında, şehit aileleri, gaziler ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği öncülüğünde bir araya gelindi. Valilik binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla teröre karşı birlikte durdu.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de teröre lanet basın açıklaması düzenlendi

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, yaptığı açıklamada, "Bugün, Bingöl'de şehitlerimizi anmak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acısını paylaşmak, alçak, hain terör örgütü mensuplarını kınamak üzere toplandık. Bu etkinlik, şehitlere olan minnet ve saygımızı bir kez daha ifade etmek, terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu vurgulamak adına düzenlenmiştir." dedi.

Başkan Baysal, Bingöl halkının bağrından yetişen şehitler ve gazilerin acılarını yüreklerinde paylaştıklarını belirterek, terör örgütü mensuplarına karşı net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Baysal konuşmasında, "Askerimize kurşun sıkma gafletinde bulunan alçak teröristler, bilmelisiniz ki döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Ne sizin gibi alçaklar ne de arkanızdaki dış güçler asla ülkemizi bölemeyecek, asla bayrağımızı indiremeyecek, asla ezanımızı susturamayacak, asla amacınıza ulaşamayacaksınız." söyledi.

Başkan Baysal, Türkiye'nin tarihindeki çeşitli savaşlarda yüz binlerce şehit vererek kurulan devletin, teröristlere asla boyun eğmeyeceğini ve şehitlerin kahramanlık destanlarının nesiller boyunca yaşayacağını vurgulayan, Baysal, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin dilden dile dolacağını, ancak teröristlerin ise bir hiç uğruna leş olacaklarını ve bu dünyada dahi bir mezar taşlarının olmayacağını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Küresel tehditler ve muhalefet
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de "teröre lanet" basın açıklaması düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA