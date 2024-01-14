Bingöl’de "teröre lanet" basın açıklaması düzenlendi

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, yaptığı açıklamada, "Bugün, Bingöl'de şehitlerimizi anmak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acısını paylaşmak, alçak, hain terör örgütü mensuplarını kınamak üzere toplandık. Bu etkinlik, şehitlere olan minnet ve saygımızı bir kez daha ifade etmek, terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu vurgulamak adına düzenlenmiştir." dedi.

Başkan Baysal, Bingöl halkının bağrından yetişen şehitler ve gazilerin acılarını yüreklerinde paylaştıklarını belirterek, terör örgütü mensuplarına karşı net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Baysal konuşmasında, "Askerimize kurşun sıkma gafletinde bulunan alçak teröristler, bilmelisiniz ki döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Ne sizin gibi alçaklar ne de arkanızdaki dış güçler asla ülkemizi bölemeyecek, asla bayrağımızı indiremeyecek, asla ezanımızı susturamayacak, asla amacınıza ulaşamayacaksınız." söyledi.

Başkan Baysal, Türkiye'nin tarihindeki çeşitli savaşlarda yüz binlerce şehit vererek kurulan devletin, teröristlere asla boyun eğmeyeceğini ve şehitlerin kahramanlık destanlarının nesiller boyunca yaşayacağını vurgulayan, Baysal, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin dilden dile dolacağını, ancak teröristlerin ise bir hiç uğruna leş olacaklarını ve bu dünyada dahi bir mezar taşlarının olmayacağını ifade etti.