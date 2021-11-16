Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ercan Kaplan kullandığı 38 GV 235 plakalı hafif ticari otomobil ile Nevzat kılıç kullandığı 12 M 0066 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.