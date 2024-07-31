Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ve Adaklı ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda 6 farklı noktada toplam 6 bin 283 kök kenevir bitkisi, 168 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan bu operasyonlarda M.T ve B.Ö isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.