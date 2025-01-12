Bingöl’de yaşanan hentbol olayı ile ilgili valilikten açıklama

Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan 2. Lig karşılaşmasında, Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Güneşin Çocukları takımları karşı karşıya geldi. Play-off hakkı için büyük önem taşıyan maç, 27-27'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından yaşanan olaylar ise sporun ruhuna aykırı bir tablo ortaya çıkardı.Bingöl Valiliği'nden hentbol müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde çıkan "Bingöl'deki erkek taraftarlar, kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti" şeklindeki haber ve paylaşımlara ilişkin gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması gereğinin doğduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00'da Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakası kapsamında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma 27-27 sona ermiş ve bu sonuç deplasman takımının Play-Off'a yükselmesini sağlamıştır. Ancak, müsabaka sonrasında iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüştür. Bazı seyircilerin de olaya müdahale etmek istemesiyle olaylar, kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkılarıyla kısa sürede kontrol altına alınmıştır."

Medya Haberlerindeki Yanlışlar Düzeltildi

Açıklamada, olayla ilgili olarak medya ve sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere de değinilerek şunlar söylendi: "Kamera kayıtlarına göre, salonda sporcu, antrenör, idareci, görevli ve seyirciler dahil toplam yaklaşık 100 kişi bulunmaktaydı. Dolayısıyla, medyada yer alan '100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Tribünden atlayan ve olaya müdahil olan 5-10 kişilik bir grup tespit edilmiştir. Asıl arbede ise her iki takımın sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında yaşanmıştır."

Hukuki Süreç ve Sorumluluklar

Valilik, olayla ilgili hukuki ve disiplin sürecinin başlatıldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay savcılığa intikal etmiş olup, devam eden adli tahkikat valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır."

Misafirperverlik ve Sporun Birleştirici Gücü

Bingöl Valiliği, olay sonrası misafir sporculara gösterilen ilgiye de vurgu yaparak şunları kaydetti: "Misafir sporcularımız ve antrenörlerimize ilimize ulaştıkları andan itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından her türlü ihtiyaçları için gerekli konukseverlik gösterilmiştir. Misafirperverliği ve huzur kenti olması ile bilinen Bingöl'ün böylesine sevimsiz bir olayla anılması bizleri derinden üzmüştür. Barış, dostluk ve kardeşliğe giden yolda sporun birleştirici gücünü ve ruhunu hiçbir saldırının gölgelemesine Bingöl Valiliği olarak izin vermeyeceğiz."