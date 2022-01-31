Bingöl’de yolu kardan kapalı hamile kadına, paletli ambulansla ulaşıldı

Bingöl, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Korucuk mezrasının yolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın rahatsızlanması üzerine, ailesi tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yolun kapalı olduğunun belirtilmesi üzerine UMKE ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Ekip, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaştı. Arkan, paletli ambulansla yolun açık olduğu bir noktada bekleyen ambulansa teslim edilerek, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasta yakınları UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.



