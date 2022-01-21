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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:56

Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

AA
Bingöl’de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle köylerde mahsur kalan 2 hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kar nedeniyle kapanan merkez Sancaklı ve Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köylerinde rahatsızlanan iki kişinin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri 5 saatlik çalışma sonucu tam paletli ambulansla Bağlıisa köyüne ulaşarak rahatsızlanan Selma Teymuroğlu'nu (47) Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın yakını Haki Teymuroğlu, köy yolunun iki gündür kar nedeniyle kapalı olduğunu belirterek "Allah razı olsun, paletli ambulans geldi, hastamızı hastaneye götürdü." dedi.

AKUT Bingöl birimi de Sancaklı köyüne kar motoruyla ulaşarak 82 yaşındaki hasta Sıddık Çamuka'nın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

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Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu
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