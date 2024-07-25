Bingöl’deki vahşette ölen yaşlı adam Tarsus’ta toprağa verildi

Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırması sonucu ölenlerin sayısı dörde çıkarken, ölenlerden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Tarsus Şehir mezarlığında cenaze namazı kılınan Buradin Budancamanak'ın cenazesine Tarsus Belediye Başkan yardımcısı Ali Uyan ile AK Parti Tarsus ilçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu ve bazı yöneticiler ile merhumun eşi Fatma Budancamanak, ailesi, yakınları ve akrabaları katıldı.

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi Eski hal mevkiinde madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu (19), etrafındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından madde bağımlısının etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu ilkin 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Ancak daha sonra ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olayda camide kıldığı namazdan sonra evine gitmekte olan aslen Tarsus'ta yaşayan ve yaylalık olduğu için bağ ve bahçesinin bulunduğu Bingöl'de yaz aylarını geçirmeye giden Buradin Budancamanak ile birlikte ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saldırı sonucu ölenlerin sayısı Fikri Carfi ve Özcan Aydın'ın da hayatını kaybetmesiyle 4'e yükseldi. Tarsus Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 8 çocuk, 11 torun sahibi Buradin Budancamanak Eshab-ı Kehf mezarlığında toprağa verildi. Budancamanak'ın daha önce kalp ve prostat ameliyatı geçirdiği öğrenildi.