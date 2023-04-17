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Giriş Tarihi: 17.4.2023 22:34 Son Güncelleme: 17.4.2023 23:03

Bingöl’ün tamamı afet bölgesi olarak kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bingöl'ün "Genel Afet Bölgesi" ilan edilmesi ve ardından ilde yapılacak hasar tespit çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı tahribat ve can kaybı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl ilinin tamamının "Genel Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği belirtildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’ün tamamı afet bölgesi olarak kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7269 Sayılı Kanun ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki sorumlulukları kapsamında il genelinde hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kesin hasar listeleri açıklanacak. Duyuru sürecinde ekspertize itirazlar alınacak, değerlendirilecek ve hasar tespit listeleri buna göre kesinleştirilecek

Hasar tespit çalışması, Bakanlığın Hasar Tespit Yönergesine göre yapılacak olup, depremde hasar görmeyen ancak yapım tekniği, yapım yılı ve kullanım durumu itibarıyla risk taşıyan yapılar bu çerçevede değerlendirilecektir. Bu tür yapı sahiplerinin binalarını 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında değerlendirmeleri gerekecektir.Kesin hasar tespit listeleri kesinleştiğinde AFAD İl Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Mülkiyet hakları ve yeni inşaat süreçleri AFAD İl Müdürlüğü tarafından yönetilecektir. Yapılan hasar tespiti sonucunda ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapılar, maliklerine haber verildikten sonra yıkılacak.

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Bingöl’ün tamamı afet bölgesi olarak kabul edildi
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