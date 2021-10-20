Binlerce ele geçirildi! Piyasa değeri tam 8.5 milyon lira...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih'te peş peşe operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 8.5 milyon lira olan 189 bin 645 paket kaçak sigara, iki ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, iki bin 110 adet elektronik sigara cihazı, iki bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 adet elektronik sigara aparatı, dört bin 983 adet oyun CD'si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet oyun kulaklığı ve 290 dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.





EV EŞYALARININ ARASINDA GETİRMİŞLER



Yapılan araştırmalarda; kaçak tütün ve malzemelerinin özellikle doğu illerinden ev eşyası ve gıda ürünleri gibi malzemelerin altına gizlenerek kamyonet tipi araçlarla İstanbul'a getirildiği belirlendi. Ayrıca ele geçirilen kaçak elektronik malzemelerin ülkemize kaçak yollardan getirilmek suretiyle Fatih, Kağıthane ve Kadıköy'de bulunan iki farklı depo ve üç iş yerinde muhafaza edildiği tespit edildi. Şüphelilerin devleti dört milyon 760 bin lira vergi kaybına uğrattıkları saptandı.