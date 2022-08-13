Binlerce fotoğrafta Gözde’sini arıyor! Soruşturma yeniden başladı





Öğretmense Gözde'yi hiç görmediğini, okula kayıtsız öğrenci almadıklarını söyledi. Bu olaydan yaklaşık 10 sene sonra, 17 Ağustos'un yıldönümü için bir TV programına çıkan Nurgül Karamert, programı arayan Selma T. isminde bir kadından Gözde'yi albay abisinin almış olabileceğini öğrendi. Deprem sırasında Gölcük'te olan bu albayın bir oğlu ve bir kızı vardı. Selma T., Nurgül Karamert'e "Abim telefonda bana 'Depremde ağlayan bir kız çocuğu buldum. İsmi Gözde, 6 yaşında. Ona bakıyorum ama kimseye söyleme" dediğini aktardı.