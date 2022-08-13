Binlerce fotoğrafta Gözde’sini arıyor! Soruşturma yeniden başladı

23 yıl sonra sonra Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı Gözde Karamert'in bulunması için soruşturmayı yeniden açtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, anne Nilgün Karamert'in önüne 1993 doğumlu tüm Gözdelerin fotoğrafını açtı. Gözde'nin tüm ailesinin yüz örneklerinden yola çıkılarak da 29 yaşında nasıl bir yüze sahip olacağı kriminal ekiplere robot resmi çizilerek şekillendirildi.
Depremden sonra bir albayın Gözde'yi kaçırdığı yolundaki iddialar kapsamında ifadaler de alınmaya başlandı. Anne Nilgün Karamert, "Tek korkum zaman aşımı. Biliyorum, Gözdem yaşıyor. Onu bulmak için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Emniyet güçlerimiz beni yalnız bırakmadı. Soruşturma yeniden açıldı" dedi.
HER YERDE ARIYOR
Nilgün Karamert, Gözde'nin '99 depremi'nden sağ kurtulduğuna emin. Şahitler, ihbarlar bunu gösteriyor ama Gözde'nin nerede olduğu bilinmiyor. Nurgül Karamert ev hanımı, eşi Osman Karamert demir doğramacıydı, sanayide çalışıyordu. 17 Ağustos gecesi saat 3.02'de depremin yaşandığı o kabus dolu geceyi Nilgün Karamert şöyle anlatıyor: ''Kavaklı Mahallesi'nde oturuyorduk. 5'nci kattaydı evimiz.
Ben 12 saat, eşim Osman ise 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Kızım Gözde 7 yaşındaydı. Okula başlayacaktı. Depremde sesini hiç duymadık. Bir teğmen 'kızınızı ben kurtardım. Askeri hastaneye götürdüm. Yaşıyor. O binadan dışarı fırlamış. Hiçbir şeyi yoktu. Ben onu hastaneye götürdükten sonra bayıldım. Sonra Gözde'yi görmedim' dedi. Biz 3.5 ay hastanede kaldık. Tedavimiz sürerken bile kızımızı aradık. Ama yoktu. Yer yarıldı ve içine girmişti."
ALBAY MI BÜYÜTTÜ GÖZDE'Yİ
Ailesi, Gözde'nin enkazdan sağ çıktığını teğmenin ifadesiyle öğrendi. Teğmen ile anne Nilgün Karamert buluştular. Annesinin elinde Gözde'nin fotoğrafı vardı. "Aynı çocuk" dedi teğmen ve Gözde'nin o akşam giydiği çiçekli yeşil taytı tarif etti. 2000 yılında aileyi çok umutlandıran gelişmeler oldu. İki komşusu, Gözde'yi okulun bahçesinde görmüştü. Polislerle okula gittiler, Gözde'nin fotoğrafını gösterdikleri çocuklar onu tanıdı.
Öğretmense Gözde'yi hiç görmediğini, okula kayıtsız öğrenci almadıklarını söyledi. Bu olaydan yaklaşık 10 sene sonra, 17 Ağustos'un yıldönümü için bir TV programına çıkan Nurgül Karamert, programı arayan Selma T. isminde bir kadından Gözde'yi albay abisinin almış olabileceğini öğrendi. Deprem sırasında Gölcük'te olan bu albayın bir oğlu ve bir kızı vardı. Selma T., Nurgül Karamert'e "Abim telefonda bana 'Depremde ağlayan bir kız çocuğu buldum. İsmi Gözde, 6 yaşında. Ona bakıyorum ama kimseye söyleme" dediğini aktardı.
GÖZDE DOSYASI 23 YIL SONRA TOZLU RAFTAN İNDİRİLDİ
Ne mezarı belliydi ne de yaşıyorsa nasıl büyüdüğü. 23 koca yıldır evlat özlemiyle yanıp tutuşan acılı anne Nilgün Karamert, Gözde'sine kitap bile yazdı. Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği acılı annenin sesini duydu. Nurgül Karamert kızının bulunması için yeniden ifade verdi. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Gözde dosyası 23 yıl sonra yeniden tozlu raflardan çıkarıldı. Albay Mesut T.'in vefat ettiği öğrenildi ama eşi ve kız kardeşinin ifadesi alındı. 1993 yılında doğan tüm Gözde'lerin fotoğrafları emniyette tek tek inceleniyor. Gözde'nin çizilen robot resmi üzerinden şu anda 29 yaşında olan Gözde'ye ulaşılmaya çalışılıyor.