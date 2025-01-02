Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekâtı'nın 110'uncu yıldönümünde, "Bu toprakta izin var" sloganıyla 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' düzenleyecek. Binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 3-4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerle Sarıkamış şehitleri anılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geleneksel hale gelen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda binlerce genç, "Bu toprakta izin var" sloganıyla şehitleri için yürüyecek.Gençler, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Sarıkamış'a Doğu Ekspresi ile gidecek. Gençlerden oluşan kafile, yarın saat 10.30'da Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 4 Ocak Cumartesi günü şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bakan Bak'ın katılımıyla Kardan Heykeller Sergisi açılışı yapılacak. Açılıştan sonra meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş yapılacak. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak. Programın son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise 'Anma Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Sabah Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00'de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile son bulacak.