Binlerce kişi Başkan Canpolat’ın açılışında buluştu

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarındaki Seçim İrtibat Ofisinin açılışı miting havasında gerçekleşti. Açılışa; TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak, İbrahim Eyyüpoğlu ve Mehmet Ali Cevheri, önceki dönem Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, MHP Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, AK Parti teşkilat üyeleri, Cumhur İttifakı ortağı MHP teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, 31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşarak çalışacaklarının altını çizerek, "31 Mart'ta hepimizin yükün ağır olduğunu bilmemiz lazım. 31 Mart akşamına kadar Haliliye ilçe teşkilatı olarak sabahtan akşama kadar kapı kapı, sokak sokak dolaştığımızı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmadığımızı hepinizin bilmesini isterim. İl Başkanlığımızın koordinesinde, bakanımızın önderliğinde kapı kapı gönüllere girene kadar Haliliye'yi birinci yapana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN CANPOLAT: HALİLİYE HEYECANDAN DURAMIYOR

Başkan Mehmet Canpolat'ta konuşmasında, 31 Mart akşamına kadar durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirtti. Haliliye'nin kabuğuna sığmadığını ve heyecandan duramadığının altını çizen Başkan Canpolat, şunları kaydetti: "Her zaman olduğu gibi inşallah 31 Mart'ta da hem bize hem Cumhurbaşkanımıza hem Ak Parti'ye sahip çıkacak mısınız? Söz mü? Sizin Allahınıza kurban diyorum. Sayın Bakanım, Haliliye kararını vermiş, Haliliye kabuğuna sığmıyor, Haliliye heyecandan duramıyor. Haliliye 31 Mart akşamına, 31 Mart gününü iple çekiyor. Çok az kaldı, yeni bir zafere, zaferde de AK Parti çıtasını her zamankinden yükseğe kaldırmaya hazır mıyız? AK Parti ne demek, AK Parti demek ak belediyecilik demek, hizmet demek, eser demek bu eserleri gerek hükümet gerekse belediyecilikte Türkiye'ye, dünyaya tanıtan bir liderimiz var örnek bir insan var örnek bir idol var. Allah'a hamdolsun 138 kırsal mahalle, 32 merkez mahalle olmak üzere başta Büyükşehir olmak üzere Haliliye Belediyesi olarak her tarafta asfaltıyla, parkesi ile, millet bahçesi ile, hastanesi ile, kültür merkezi ile ve daha şu anda ismini sayamadığım bir çok hizmeti ile AK Parti belediye hizmetlerini görüyorsunuz. Yaptıklarımız gelecekteki yapacaklarımızı teminatıdır.

Biz lafla boş heva ve hevesle yol yürümüyoruz. Yapıyoruz siz istiyorsunuz, siz bize taleplerinizi iletiyorsunuz sizlerin içinizdeyiz, yanınızdayız, iyi gününüzde, kötü gününde emrinizdeyiz, sizlerin istekleri bize proje başlığına dönüşüyor daha sonra da hizmet olarak sizlere yansıyor. Bir şansımız var çok şanslıyız en başta Cumhurbaşkanımız Urfa'yı ve sizleri çok seviyor sonra bir bakanımız var Cumhurbaşkanımızın sağ kolu bize çok yakın ona Urfaya hizmet üstüne hizmet etsin diye gönderdi biz de aldık başımızın üstüne tac ettik Allah'ın izniyle. Gelecekte başta bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte cumhur ittifakı olarak hep beraber inşallah Haliliye'ye, Urfa'mıza devasa projeler kazandıracağız. Bunların bir bölümü lansman toplantısında açıklandı, bir bölümünde Haliliye olarak biz sizlere arz edeceğiz. Biz hizmetlerimizi ayaklarınıza geliyoruz, biz sizin gönlünüze dokunuyoruz, biz sizin bir Allah razı olsun cümlemizin peşindeyiz başka bir gayemiz yok ne diyoruz halkın yolu Hakk'ın yolu bu yolda inşallah sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise 31 Mart gecesine kadar çalışacaklarını vurgulayarak, "Canpolat başkanım burada. El ele vereceğiz durmak yok yola devam diyeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

Son olarak konuşan TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, "Bugün beraber gerçekleştirdiğimiz Mehmet Canpolat kardeşimizin seçim irtibat büromuzun açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah bu seçim irtibat bürosu Şanlıurfamız için Haliliyemiz için hayırlı yararlı işlerin konuşulduğu ve 31 Mart akşamı zaferimizin de kutlandığı bir mekan olsun diye Rabbime dua ediyorum" ifadelerini kulladı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.