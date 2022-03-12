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Giriş Tarihi: 12.3.2022 17:51 Son Güncelleme: 12.3.2022 18:09

Binlerce kişi 'Ot Festivali'nde buluştu

Zeki ÖZKESKİN
Binlerce kişi ’Ot Festivali’nde buluştu

Bodrum’da 4’üncü kez düzenlenen Acı Ot Festivali, renkli görüntülerle başladı. Soğuk havaya rağmen festival alanını gün içinde binlerce kişi ziyaret etti.

Geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Acı Ot Festivali, bir yıllık aranın ardından 12-13 Mart tarihlerinde Bodrum Ortakent Köyiçi'nde yeniden yapılıyor. Festivalde cadde boyunca yöresel otların yanı sıra yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Sanat Tarihi Uzmanı Zeynep Atılgan rehberliğinde Müsgebi Mahallesi içerisindeki tarihi evler, sarnıçlar ve değirmenler gezildi. Türkiye'deki ünlü şeflerin ot yemekleri yaptığı festivalde Bodrum ve Muğla yöresi halkoyunları sergilendi, sanatçılar konserler verdi. Soğuk havaya rağmen festivale binlerce kişinin katıldığı görüldü. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, alışveriş yaptı.

Festival, Pazar akşamına kadar devam edecek.

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Binlerce kişi 'Ot Festivali'nde buluştu
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