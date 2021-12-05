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Giriş Tarihi: 5.12.2021 21:02

Binlerce kişilik barış yemeği

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Binlerce kişilik barış yemeği

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen barış yemeğiyle 2 aile arasındaki kan davası barışla sona erdi. Osmaniye'de yaklaşık 1 ay önce Çağatay ve Aksak aileleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve bölgenin kanaat önderleri ailelerle görüştü. Aileleri ikna eden kanaat önderleri Harran ilçesinde düzenlenen barış yemeğinde tarafları bir araya getirdi. Barış yemeğinden önce birbirlerine sarılan Aileler, aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını ifade ettiler.


Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz husumetin barışla sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yaklaşık Bir ay gibi kısa bir sürede barış sağlandı. Bütün dünyanın gözü bu topraklarda, bu topraklar üzerinde yaşayan bizleriz. Dolayısıyla bizlerin fitne ve fesada alet olmadan kıymetini idrak etmemiz gerekli. Bu bölgede yaşayan insanlar dünyanın en şanslı insanlarıdır. Çünkü en mümbit topraklarda üretim yapıp her yere ihraç ediyorlar. Dolayısıyla biz buraları nasıl muhafaza edeceğiz önce kendi aramızdaki meseleleri çözüp hoşgörü içerisinde yaşayacağız. Bu iki ailenin bir araya gelmesine vesile olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise kendilerini kırmayarak barışan iki aile üyelerine teşekkür ederek, bölgede huzurun ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından dua edilerek, barış yemeği yendi. Barış törenine aşiret liderleri kanat önderler ve binlerce kişi katıldı.

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Binlerce kişilik barış yemeği
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