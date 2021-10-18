Binlerce ölü denizanası İzmit’te kıyıya vurdu

İZMİT Körfezi
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ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarını endişeli gözlerle izledi. Yaklaşık bir haftadır ölü denizanalarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen isimli vatandaş, "Sabah sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. İlk kez karşılaştığımız bu durum bizi endişelendirdi" diye konuştu.