Binlerce taraftarın dolandırılmasını önlediler! Sahte Coin’ci “Medyum” çıktı

Adreslerinde yapılan aramalarda iki adet cep telefonu, üç adet dizüstü bilgisayar, bir sim kart, bir harici bellek ve bir harici disk incelemeye alındı. Adreslerde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 29 mermi de bulundu. Emra A. ve Kaan G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.