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Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:39

Binlerce taraftarın dolandırılmasını önlediler! Sahte Coin’ci “Medyum” çıktı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ismini kullanarak Kripto Para dolandırıcılığı yapmaya hazırlanan iki kişinin açtığı bjk-coin.com uzantılı sitenin; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tarafından tespit edildiği ortaya çıktı. Operasyonla; başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Gözaltına alınan iki kişiden 1'inin medyum, siteyi hazırlayan diğerinin ise İnternet Sitesi Tasarımcısı olduğu ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Binlerce taraftarın dolandırılmasını önlediler! Sahte Coin’ci “Medyum” çıktı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef alan Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcılarının yakalandığı operasyonun detayı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre "Medyum" olduğu öne sürülen Emre A. (37) ve İnternet Sitesi Tasarımcısı Kaan G. (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi olmadan www.bjk-coin.com adlı bir internet sitesi açtı.

Başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere insanlara yatırım yaptırmayı hedefleyen ikilinin yaklaşık beş ay önce açtıkları internet sitesini İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tespit etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hemen şikayetçi ve davacı oldu.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Site kapatıldı ve başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Bazı kişilerin para kaptırarak dolandırıldıkları fakat miktarlar düşük olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadıkları iddia edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlikleri belirlenen Emre A. ve Kaan G.'yi operasyon ile gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramalarda iki adet cep telefonu, üç adet dizüstü bilgisayar, bir sim kart, bir harici bellek ve bir harici disk incelemeye alındı. Adreslerde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 29 mermi de bulundu. Emra A. ve Kaan G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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Binlerce taraftarın dolandırılmasını önlediler! Sahte Coin’ci “Medyum” çıktı
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