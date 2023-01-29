Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. R.R.S. ve R.O. isimli iki kadın uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda beş bin 759 adet uyuşturucu hap, iki kilo 105 gram Esrar maddesi, bir kilo 400 gram Metamfetamin maddesi, 2,5 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. R.R.S tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.