Haberler Yaşam Haberleri Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar
Giriş Tarihi: 29.1.2023 10:01 Son Güncelleme: 29.1.2023 10:22

Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı; beş binden fazla uyuşturucu hapla Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. R.R.S. ve R.O. isimli iki kadın uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda beş bin 759 adet uyuşturucu hap, iki kilo 105 gram Esrar maddesi, bir kilo 400 gram Metamfetamin maddesi, 2,5 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. R.R.S tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
SON DAKİKA| İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Geçici olarak durduruldu
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
Ekşi Sözlük'ten 'seçim öncesi' operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA