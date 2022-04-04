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Giriş Tarihi: 4.4.2022 18:47 Son Güncelleme: 4.4.2022 20:32

Binlerce vatandaş Eyüpsultan’da dev iftar sofrasında buluştu

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Binlerce vatandaş Eyüpsultan’da dev iftar sofrasında buluştu

11 ayın sultanı Ramazan Eyüpsultan’da bir başka güzel geçiyor. Eyüpsultan Camii ve Türbesi her Ramazan olduğu gibi bu sene de yine binlerce ziyaretçiyi ağırlarken Eyüpsultan Belediyesi de hazırladığı etkinliklerle Müslümanların buluşma noktası oluyor.

Eyüpsultan Belediyesi, oruçlarını Eyüsultan'da açmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında her gün 1000 kişilik iftar yemeği veriyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş komşuluk, kardeşlik duyguları içerisinde oturulan gönül sofrasında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğu yaşıyor.

Ramazan'ın 1.günü Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan Ayının güzelliklerini Eyyüpsultan'da yaşamak isteyen, oruçlarını Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde açmak için isteyen vatandaşlarla orucunu açıp, onlarla bol bol sohbet edip, İstanbul'un hatta Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerini ağırladı.

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Binlerce vatandaş Eyüpsultan’da dev iftar sofrasında buluştu
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