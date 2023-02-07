Haberler Yaşam Haberleri Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti
Giriş Tarihi: 7.2.2023 03:51

Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu

DHA
Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı’na akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! Ölü ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Hataysporlu futbolcular enkaz altında kaldı! Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı ve Onur Ergün'den müjdeli haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
Borçlanması yetmeyen 1.260 gün prim ödeyebilir
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA