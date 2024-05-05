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Giriş Tarihi: 5.5.2024 14:46 Son Güncelleme: 5.5.2024 15:04

Binlerce Yörük, Türkmen Şöleni’nde buluştu

Adana’nın Sarıçam Belediyesi ana sponsorluğunda ve evsahipliğinde 20. Uluslararası Çukurova Yörük  Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce yörük şölende keyifli anlar yaşadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Binlerce Yörük, Türkmen Şöleni’nde buluştu

Adana Şölen Sarıçam Mustafalar Mahallesi'nde; Yörük Ormanı Park Şenlik alanında yapıldı. Çoban ateşinin yakıldığı şölende halk ozanları sahne aldı. Yöresel kıyafetlerin giyildiği ekinlikte türkü ve şiirler seslendirildi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, yaptığı konuşmada ecdatlarından emanet kalan geleneği her yıl devam ettirdiklerini söyledi.

Şölene katılan herkese teşekkür eden Demirdüzen, şunları kaydetti: "Her yıl mayıs ayının ilk haftasını yaylaya çıkış toyu olarak kutlamaktayız. Töremizi yitirirsek yeniden bir devlet ve vatan kurmamız mümkün değildir. Onun için töremize sahip çıkıyoruz ve töremizi yerine getiriyoruz. Ecdadımızdan aldığımız töre geleneği vazifemizi yerine getiriyoruz."

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Binlerce Yörük, Türkmen Şöleni’nde buluştu
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