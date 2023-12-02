Binmek istediği otobüsün altında kaldı

Muğla'da, işe yetişmek için binmek istediği halk otobüsünün altında kalan 3 çocuk annesi Nazan Şimşek (34) hayatını kaybetti. Zafer Arslan'ın (63) kullandığı halk otobüsü, mahalle merkezindeki duraktan yolcu alıp hareket ettiği sırada, otobüse binmek için aracın önünden geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Nazan Şimşek'e çarpıp altına aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Arslan'ın işlemleri sürüyor.