Binmeye çalıştığı balıkçı teknesinden düşüp öldü

Antalya'da 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmaya giden Rıza Şanlı (48), tekneden düşüp başını kayalığa vurarak hayatını kaybetti. Olay, saat 02.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi'nde bulunan Atık Su Arıtma Tesisleri'nin bulunduğu noktadaki kayalıklarda meydana geldi. Rıza Şanlı, 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmak tekneye binmek için isterken dengesini kaybederek yere ve başını kayalara çarptı.Rıza Şanlı'nın düştüğünü gören arkadaşları duruma müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi Şanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Rıza Şanlı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Rıza Şanlı'nın sanayide işletmesi bulunduğu öğrenildi.