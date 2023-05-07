Bioenerji uzmanı baldızına hayat ‘enerjin düşük diyerek istismarda’ bulundu

İstanbul Kartal Esentepe mahallesinde yaşanan olay iddialara göre ailesinin yanında yaşayan H.K., polise başvurarak, geçen şubat ve mart aylarında, eniştesi Gökhan A. ve eşi olan ablası Zelüyha A.'yı evlerine ziyarete gittiğini söyleyip korkunç bir iddiada bulundu.

İddiasına göre eniştesi Gökhan Arslan'ın kendisine 'Senin hayat enerjin düşük terapiye ihtiyacın var' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

KARI KOCA TUTUKLANDILAR

Bu olaydan kendi ablasının da bilgisi olduğunu belirtti. Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Gökhan A. ve eşi Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Gökhan A. ve eşi tutuklanarak cezaevine konuldu.