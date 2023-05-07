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Giriş Tarihi: 7.5.2023 09:03 Son Güncelleme: 7.5.2023 09:14

Bioenerji uzmanı baldızına hayat ‘enerjin düşük diyerek istismarda’ bulundu

İstanbul Kartal’da bioenerji uzmanı olduğu bilinen 52 yaşındaki Gökhan A., 17 yaşındaki baldızı H.K’ya hayat enerjisinin düşük olduğu bahanesiyle enerji terapisi adı altında 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İfadesi alınan H.K. ‘olaydan ablamın da bilgisi vardı’ deyince gözaltına alınan abla Züleyha A. da tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bioenerji uzmanı baldızına hayat ‘enerjin düşük diyerek istismarda’ bulundu

İstanbul Kartal Esentepe mahallesinde yaşanan olay iddialara göre ailesinin yanında yaşayan H.K., polise başvurarak, geçen şubat ve mart aylarında, eniştesi Gökhan A. ve eşi olan ablası Zelüyha A.'yı evlerine ziyarete gittiğini söyleyip korkunç bir iddiada bulundu.

İddiasına göre eniştesi Gökhan Arslan'ın kendisine 'Senin hayat enerjin düşük terapiye ihtiyacın var' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

KARI KOCA TUTUKLANDILAR

Bu olaydan kendi ablasının da bilgisi olduğunu belirtti. Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri düzenledikleri operasyonda Gökhan A. ve eşi Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Gökhan A. ve eşi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bioenerji uzmanı baldızına hayat ‘enerjin düşük diyerek istismarda’ bulundu
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