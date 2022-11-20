Bipolar hastası dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bipolar bozukluk (psikolojik-psikiyatrik bir rahatsızlık) hastası İsmail Tatar, sinir krizi geçirdi. Yakınları tedavi için sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Tatar, eline geçirdiği bıçakla olay yerine gelen polis ve bekçilere de saldırdı. Polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D. yaralanırken, saldırgan Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 polis memuru, bekçi ve saldırgan Tatar hastaneye kaldırıldı. Tatar kurtarılamadı.