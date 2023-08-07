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Giriş Tarihi: 7.8.2023 10:34

Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira…

İstanbul’da yasa dışı bir şekilde ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde imal edilmiş ve piyasa değeri yaklaşık iki milyon 800 bin lira olan temizlik ürünü ile temizlik malzemesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde yasa dışı ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde temizlik malzemeleri imal edilen bir adrese operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık iki milyon 800 bin lira olan 80 bin etiket, bin şişe kapağı, doluma hazır 500 boş şişe, 10 bin 920 adet dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve temizlik malzemesine el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira…
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