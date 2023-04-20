Bir aile yok oldu

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda önceki gece Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı otomobile Salih Uyar'ın (51) kullandığı TIR çarptı. TIR'da başlayan yangın otomobile de sıçradı. İtfaiye alevleri söndürürken Doğan, eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray Doğan (3) öldü, S. Doğan (17), Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç yaralandı.
Uyar, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan servis minibüsü beton bariyere çarptı. Araçtan fırlayan işçilerden İlhan İnal ve Recep Hasancık can verirken, 8 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a bayram tatiline giden ailenin otomobili Kavak ilçesi yakınlarında kaymaya başlayınca kapıyı açıp atlayan Dursiye Gonca (53) bariyerlere çarparak öldü. Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 13 kişi yaralandı. İstanbul, Bursa, Kırşehir ve Amasya'daki kazalarda da 4 kişi öldü.