Haberler Yaşam Haberleri Bir aile yok oldu
Giriş Tarihi: 21.4.2023

Bir aile yok oldu

Bolu’da bir TIR, otomobile çarptı. TIR’da çıkan yangın otomobile de sıçradı. Otomobilde bulunan anne, baba ve iki çocuğu öldü, 3 kişi de yaralandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İLKER TURAK İLKER TURAK
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bir aile yok oldu
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda önceki gece Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı otomobile Salih Uyar'ın (51) kullandığı TIR çarptı. TIR'da başlayan yangın otomobile de sıçradı. İtfaiye alevleri söndürürken Doğan, eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray Doğan (3) öldü, S. Doğan (17), Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç yaralandı.



Uyar, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan servis minibüsü beton bariyere çarptı. Araçtan fırlayan işçilerden İlhan İnal ve Recep Hasancık can verirken, 8 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a bayram tatiline giden ailenin otomobili Kavak ilçesi yakınlarında kaymaya başlayınca kapıyı açıp atlayan Dursiye Gonca (53) bariyerlere çarparak öldü. Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken 13 kişi yaralandı. İstanbul, Bursa, Kırşehir ve Amasya'daki kazalarda da 4 kişi öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı saatleri il il 2023 açıklandı! 21 Nisan Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul bayram namazı vakti
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: En güzel, değişik, farklı, komik, resimli bayram mesajları (Bayramınız Mübarek Olsun)
Son dakika haberi: Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan: Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
Ramazan Bayramı ve Cuma Mesajları, sözleri 2021: En yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı ve resimli Ramazan Bayramı ve Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Bayramda sabah namazı kılınır mı? Bayram namazı sabah namazı ile beraber mi kılınır?
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir aile yok oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA