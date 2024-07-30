Bir ailenin yok olduğu kaza güvenlik kamerasında

28 Temmuz gecesi yakınlarının düğünü için Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereli köyünden merkeze giden 6 kişilik aile düğün bitiminde yol kenarına park ettikleri aracına doğru ilerledi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan aileye hızla gelen Ali Aydın yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden çarpmanın şiddetiyle yola metrelerce savrulan 48 yaşındaki Süleyman Oğuz, 40 yaşındaki İlyas Oğuz, 12 yaşındaki Sefa Oğuz ve 4 yaşındaki Demir Oğuz olay yerinde hayatını kaybetti, babaları B.O. ile anneleri M.O. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazaya neden olan sürücü Mehmet Ali Aydın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMARASINA YANSIDI

Öte yandan, Batman'ı yasa boğan kaza anı güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamarası görüntülerinde Oğuz ailesi yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklerken, sol şeritten hızla gelen hafif ticari araç, aileye çarpıyor. Aile, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruluyor.