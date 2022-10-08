Bir aileyi kahreden tahliye! Ceren’in ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

Geçtiğimiz yıl 23 Ekim günü Bursa, İzmir karayolu Doğanköy mevkiinde otomobiliyle seyir halinde olan R.T.K, aynı yönde seyreden 21 yaşındaki Bilal Ö'nün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Feci kazada araçtan fırlayan Ceren Özkükner hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemelerde 2.53 promil alkollü olduğu anlaşılan R.T.K'nın aynı zamanda karantinada olması gerektiği tespit edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan R.T.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 YIL SONRA TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Yaşanan kazanın karar davası önceki gün Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim karşısına çıkan R.T.K, önceden verdiği ifadelerin yineledi. "Kız arkadaşıyla tartıştığını, alkol alarak trafiğe çıktığını ve uyuyakaldığını söyleyen R.T.K, yakın zamanda annesini de kaybettiği için psikolojisinin bozuk olduğunu ve yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, 12 yıl ceza verdiği R.T.K'yı cezaevinde geçirdiği 1 yılı gözönüne alarak tahliye etti.
ABİSİNİN KİMLİĞİNİ VERMİŞ
Tahliye kararı sonrası şoke olan ve büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Ceren'in annesi Güzel Özkükner, "Kızımın ölümüne sebep olan şahıs daha tam bir yıl bile yatmadan tahliye oldu. Kaza sonrasında da ehliyeti olmadığı için polislere ağabeyinin kimliğini vermiş. 4 duruşma oldu. 4 duruşmada da aynı şeyleri söyledi. Alkol var, aşırı sürat var, ben adaletin tecelli etmesini çok istedim ama olmadı" diyerek gözyaşı döktü.