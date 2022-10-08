Bir aileyi kahreden tahliye! Ceren’in ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

ABİSİNİN KİMLİĞİNİ VERMİŞ

Tahliye kararı sonrası şoke olan ve büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Ceren'in annesi Güzel Özkükner, "Kızımın ölümüne sebep olan şahıs daha tam bir yıl bile yatmadan tahliye oldu. Kaza sonrasında da ehliyeti olmadığı için polislere ağabeyinin kimliğini vermiş. 4 duruşma oldu. 4 duruşmada da aynı şeyleri söyledi. Alkol var, aşırı sürat var, ben adaletin tecelli etmesini çok istedim ama olmadı" diyerek gözyaşı döktü.