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Giriş Tarihi: 31.7.2024 13:36

Bir aileyi yok eden kazanın şoförü: Köpeğe çarptığımı sanmıştım

Batman’da 28 Temmuz gecesi düğün salonunda çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuz ailesine hafif ticari araç çaptı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin ölümüne yol açan ve emniyet güçlerine teslim 19 yaşındaki olan sürücünün polise verdiği ifadede dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Sürücü “Köpeğe çarptığımı sanmıştım” dedi.

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Bir aileyi yok eden kazanın şoförü: Köpeğe çarptığımı sanmıştım

Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesi mevkiinde 28 Temmuz günü 19 yaşındaki Mehmet Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazada, Süleyman Oğuz (48), oğlu Sefa Oğuz (12), İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demhir Oğuz (4) olay yerinde öldü. Dört kişinin ölümüne yol açan 19 yaşındaki sürücü Mehmet Ali Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın ifadesinde ilgi çekici detaylar ortaya çıktı. Aydın, ifadesinde "Olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittim. Alkol kullanmadım. Annem adına kayıtlı olan araçla Batman merkeze doğru ilerlerken, yolun sağından ilerlediğim sırada, yolun da karanlık olması sebebiyle önüme köpek çıktığını düşündüm ve köpeğe çarptığımı sandım. İlerdeki benzinlikte durdum ve köpeğe çarptığımı söyleyerek yardım istedim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde onlardan insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum" dedi.

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Bir aileyi yok eden kazanın şoförü: Köpeğe çarptığımı sanmıştım
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