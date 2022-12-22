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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:16 Son Güncelleme: 22.12.2022 13:03

Bir aileyi yok eden trafik canavarına 16 yıl hapis

Kayseri’de trafikte sıkıştırdığı otomobili yoldan çıkararak aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan Adnan Özdemir’e verilen 12 yıl hapsi az bulan Yargıtay kararı bozdu. Yeniden yargılanan Özdemir bu kez bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 16 yıl hapis cezası aldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bir aileyi yok eden trafik canavarına 16 yıl hapis

Kayseri'de 2018 yılında Adnan Özdemir kullandığı araçla, aynı istikamette seyreden Mehmet Üzüm ve ailesinin bulunduğu otomobili sağ tarafından sıkıştırdı. Kontrolü kaybeden Mehmet Üzüm'ün aracı bölünmüş yolun geliş istikametine geçerek ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Feci kazanın ardından Adnan Özdemir otomobilini terk ederek Gürcistan'a kaçtı.

BİN 132 GÜN SONRA YAKALANDI

Adnan Özdemir'in makas atması sonucu ölümüne neden olduğu Üzüm ailesinin akrabaları hukuk mücadelesi başlattı. Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir bin 132 gün sonra yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Özdemir hakkında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

7 CANINI BEDELİ 16 YIL

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Özdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı. Son savunması alınan Özdemir "Pişmanım" dedi. Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdemir'i taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçundan 12 yıl hapse mahkum ederken ehliyetine ise 2 yıl 9 ay el konulmasına karar verdi. Ailenin avukatının cezanın bilinçli taksirden verilmesi için davayı temyiz etmesi üzerine karar bozuldu. Yeniden yangılanan Adnan Özdemir'e bu kez bilinçli taksirden birçok kişinin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

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Bir aileyi yok eden trafik canavarına 16 yıl hapis
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