Bir aileyi yok eden trafik canavarına 16 yıl hapis

7 CANINI BEDELİ 16 YIL

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Özdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı. Son savunması alınan Özdemir "Pişmanım" dedi. Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdemir'i taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçundan 12 yıl hapse mahkum ederken ehliyetine ise 2 yıl 9 ay el konulmasına karar verdi. Ailenin avukatının cezanın bilinçli taksirden verilmesi için davayı temyiz etmesi üzerine karar bozuldu. Yeniden yangılanan Adnan Özdemir'e bu kez bilinçli taksirden birçok kişinin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.