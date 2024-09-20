Bir aileyi yok etmişti! Makas katliamına 18 yıl hapis!

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 3. günü 30 Haziran 2023 akşamı makas atarak ilerleyen ve 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf İslam Koça hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame düzenlendi.

İddianame İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Koçak'ın 4 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Kaza ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduğu, tüm kusurun makas atarak yolda ilerleyen ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu belirlendi.

Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi. Koçak'a makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi.

SEGBİS İLE BAĞLANDI

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti. Sanık avukatları, raporda eksikler olduğunu öne sürerek, raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti. Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Koçak, son savunmasında ise beraatini talep etti. Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti. Ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmadı.